"قطاع الأعمال" تعلن موعد طرح "الشرقية للدخان" فى البورصة

قال خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تعتزم الانتهاء من طرح حصة من أسهم الشركة الشرقية للدخان قبل 30 يونيو الجاري.





وأضاف الوزير خلال حفل إفطار البورصة البورصة المصرية، إن الوزارة انتهت من الحصول علي الموافقات اللازمة لطرح الشركات التابعة لها من الجمعيات العمومية للشركات القابضة، سواء بالنسبة للشركات التي ستطرح لأول مرة أو التي سيتم طرح حصة إضافية منها.





"البداية ستكون بالشرقية للدخان.. وسننتهي من طرح حصة بها قبل 30 يونيو.. وسيتبعها شركات أخرى قبل نهاية العام" بحسب ما قاله بدوي.





وفي مايو الماضي، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح حصة تصل إلى 4% من الأسهم المملوكة لها، في رأسمال الشركة الشرقية للدخان بالبورصة المصرية.





ويأتي طرح هذه النسبة من أسهم الشركة الشرقية للدخان في إطار برنامج الحكومة لطرح حصة من أسهم الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية بهدف توسيع قاعدة الملكية، وتوفير تمويل للشركات للتوسع في مشروعاتها وإعادة الهيكلة، وتنشيط البورصة المصرية، وجذب استثمارات جديدة، إضافة إلى تحقيق أكبر قدر من الحوكمة والشفافية في إدارة تلك الشركات، بحسب الوزير خالد بدوي.





والشرقية للدخان مدرجة في البورصة المصرية منذ عام 1995، وتبلغ حصة الشركة القابضة فيها حاليا 55%، واتحاد العاملين المساهمين 5.88%، والباقي لمستثمرين أفراد وشركات وصانديق مصرية وأجنبية، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة.