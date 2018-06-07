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فقيه دستوري يكشف الخطوات المتبعة عقب تكليف "مدبولي" رئيسًا للوزراء

الخميس 07/يونيو/2018 - 10:41 م
فقيه دستوري يكشف الخطوات المتبعة عقب تكليف مدبولي رئيسًا للوزراء
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جهاد جمال
 
أوضح الدكتور شوقي السيد، الفقية الدستوري، أن الإجراءات المتبعة بعد اختيار الدكتور مصطفى المدبولي رئيسًا للحكومة، أن عليه أولًا تشكيل الوزراء، ثم يتجه بالأسماء إلى مجلس النواب في سبيل الحصول على ثقة أغلبية البرلمان. 

وتابع السيد، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء الخميس، إذا منح البرلمان الثقة لرئيس الحكومة والوزراء المختارين ستبدأ في ممارسة عملها، مشيرًا إلى أن المدة الممنوحة للبرلمان لمنح الثقة هي 30 يومًا. 

وأضاف الفقية الدستوري، أن تشكيل الوزارة يأخذ أكثر من شكل عن طريق الإحلال أو الإبقاء أو الدمج من بين الوزراءات، موضحًا أنه حال رفض البرلمان منح الثقة للدكتور مصطفى المدبولي، فعلى الرئيس السيسي تكليف الإئتلاف الحاصل على الأغلبية بترشيح رئيس حكومة جديد.
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