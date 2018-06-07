نابولي يرغب في ضم حارس برشلونة

يرغب كارلو أنشيلوتي في بناء فريق جديد لنادي نابولي قادر على المنافسة خلال الفترة المقبلة، لذلك طرح المدرب عدد من الأسماء لضمهم في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وكان أنشيلوتي فد طلب من رئيس نابولي سرعة التعاقد مع أشرف حكيمي وكريم بنزيمة من نادي ريال مدريد الإسباني، وأضاف إليهما اسم ثالث وهو جاسبر سيلسن حارس مرمى برشلونة.



