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نابولي يرغب في ضم حارس برشلونة

الخميس 07/يونيو/2018 - 10:36 م
نابولي يرغب في ضم حارس برشلونة
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مني العوضي
 

يرغب كارلو أنشيلوتي في بناء فريق جديد لنادي نابولي قادر على المنافسة خلال الفترة المقبلة، لذلك طرح المدرب عدد من الأسماء لضمهم في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.


وكان أنشيلوتي فد طلب من رئيس نابولي سرعة التعاقد مع أشرف حكيمي وكريم بنزيمة من نادي ريال مدريد الإسباني، وأضاف إليهما اسم ثالث وهو جاسبر سيلسن حارس مرمى برشلونة.


يبحث نادي نابولي عن حارس مرمى جديد خصوصًا بعد رحيل بيبي رينا إلى ميلان، لذلك رشح أنشيلوتي ضم حارس برشلونة سيلسين إلا إن رئيس البارسا قد أعلن في وقت سابق إن من يريد التعاقد مع الهولندي عليه دفع 60 مليون يورو.

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