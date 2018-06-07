عاجل.. كرم جابر يعلن عودته للمصارعة ويستعد لأولمبياد طوكيو 2020

أكد كرم جابر بطل مصر السابق في المصارعة عن عزمه التراجع عن الاعتزال والمشاركة في أولمبياد طوكيو في حالة وجود دعم كامل من وزارة الرياضة والاتحاد المصري للمصارعة.

ويرى كرم جابر أنه يستطيع العودة مجددًا والمنافسة على ميدالية في أوليمبياد طوكيو 2020 المقبلة لكن بشرط دعمه بالشكل الذي يوفر له أجواء مناسبة للتدريب والإقامة وغيرها من الأمور.

وكان كرم جابر قد عانى من الإيقاف لمدة سنتين بالإضافة لغرامة مالية بسبب عدم إبلاغ الاتحاد المصري نظيره الدولي بمكان تواجده لكي يوقع عليه اجراء الكشف عن المنشطات.