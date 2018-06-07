أردوغان: سننشئ مقاهي على شكل مكتبات مخصصة للقراءة





قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن بلاده ستنشئ خلال الفترة المقبلة، مقاهي حديثة على شكل مكتبات مخصصة للقراءة وستكون مفتوحة لخدمة الشعب على مدار اليوم.





جاء ذلك في كلمة للرئيس التركي خلال تجمع جماهيري بولاية هطاي جنوبي البلاد.





وأضاف أردوغان أن المقاهي التي تحدث عنها لن تكون مخصصة للعب الورق، وإنما ستكون على شكل مكتبات مجهزة بشكل كامل، سيتم فيها تقديم المعجنات الخفيفة، ومشروبات مثل الشاي والقهوة لروادها الذين يرغبون بقرارة الكتب المخصصة لهم مجانا.





من جهة ثانية انتقد أردوغان عدم تضمن البرنامج الانتخابي لحزب الشعب الجمهوري أي شيئ حول مكافحة الإرهاب.





وقال في هذا الخصوص "السيد محرم (محرم إينجة المرشح الرئاسي لحزب الشعب الجمهوري) هل سمعتم من فم السيد كمال (رئيس الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو) عبارة مكافحة الإرهاب؟ في حقيقة الأمر لا يمكنكم العثور على أي شيئ بخصوص مكافحة الإرهاب في بيانهم الانتخابي".





وتشهد تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 يونيو/ حزيران الجاري، يتنافس فيها كل من الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان (عن حزب العدالة والتنمية)، و"محرم إنجة" (عن حزب الشعب الجمهوري)، وصلاح الدين دميرطاش (عن حزب الشعوب الديمقراطي)، و"تَمَل قَره مُلا أوغلو" (عن حزب السعادة)، و"دوغو برينجك" (عن حزب الوطن)، ومرال أقشنر (عن حزب إيي).



