عمرو أديب| تفاصيل حياة أغلى إعلامي في الشرق الأوسط.. وصاحب المشاهدات الأعلى

اشتهر دائما بأنه المذيع الألمع في الوطن العربي، المثير للجدل في كل العصور (قبل ثورة يناير) وصولا إلى المرحلة الحالية، صُنفت فيديوهاته ضمن الأعلى مشاهدة في الوطن العربي حول برامج "توك شو"، كما عُرف أنه ضمن المذيعين الأعلى أجرا في الشرق الأوسط.





قبل ساعات أعلن الشيخ تركي آل الشيخ، وزير الرياضة السعودي عن تعاقد الإعلامي عمرو أديب مع قناة "إم بي سي مصر" بأعلى أجر لإعلامي في الشرق الأوسط.





جذب "أديب" إليه المشاهدين من خلال خبرته الكبيرة في مجال الإعلام خلال 18 عامًا كاملة قضاها ببرنامج "القاهرة اليوم"، وكثيرا ما تسببت طريقته الانفعالية الكوميدية في جذب جمهور عريض لمشاهدته في التعليق على الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي كله وليس في مصر فقط، على الرغم من عرض برنامجه السابق على قناة مشفرة.





ويكشف "الفجر الفني" بعض من تفاصيل حياة الإعلامي الأغلى أجرا في الوطن العربي من خلال السطور التالية:





- هو نجل السيناريست الراحل عبد الحي أديب وشقيق الإعلامي عماد أديب والمخرج عادل أديب.





- يبلغ من العمر 54 عامًا، فقد ولد في 23 أكتوبر عام 1963 فى مدينة المحلة الكبرى.





- بدأ مشواره في مجال الإعلام عن طريق العمل في الصحافة لعدة سنوات وبعدها انتقل إلى تقديم البرامج في قناة أوربت الثانية من خلال برنامج "سواريه".





- عام 1998 انتقل "أديب"إلى تقديم برنامج "القاهرة اليوم" وكان يقوم بتقديم البرنامج بالاشتراك مع نيرفانا إدريس حتى رحيلها عن القناة فى عام 2005.





- عام 2003 شارك "أديب" فى تأسيس أول محطة إذاعية خاصة وهى المحطة الأشهر في مصر "نجوم إف إم" والتي ظلت تحت إشرافه حتى أصبحت تابعة لشركة راديو النيل التابعة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون.





- تزوج مرتين حيث كانت الزيجة الأولى من أماني سوكا ولديه منها نجله "خالد" والثانية من الإعلامية لميس الحديدى ولديه منها ولد هو "نور".





- يمتلك عمرو أديب كافية "Quay" ويشارك فى إدارة موقع "جود نيوز" الإلكتروني وعدد آخر من المشروعات التى يمتلكها "آل أديب" فى مصر.

- له العديد من الأدوار في مجال الفن حيث شارك في فيلم "عيون الصقر" مع الراحل نور الشريف عام 1992 وأسند إليه المخرج محمد فاضل دورا فى فيلم "كوكب الشرق" الذى دار حول قصة حياة "أم كلثوم" استعان به المخرج الأردني "محمد عزيزية" فى إحدى حلقات مسلسل "قضية رأى عام" مؤديًا دور إعلامى يناقش قضية أثارت الرأى العام.











