ريهام سعيد تروّى موقفًا لن تنساه حدث لها بداخل السجن (فيديو)

قالت الإعلامية ريهام سعيد، إنها تعلمت الكثير من الأشياء داخل السجن؛ وأهمها فكرة "الحمد" طوال الوقت على كل النعم التي أنعم الله بها علينا.





وروّت "سعيد"، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الخميس، موقفًا لها مع إحدى السجينات، قائلة: "إحدى السجينات جهزت نفسها من الفجر وارتدت أفضل الملابس حتى تظهر في صورة حسنة لأن أهلها يزوروها، عمري ما هنسى الموقف ده وأنا قاعدة على سريري وهي واقفة على الباب مستنية الزيارة من الساعة 4 الفجر والسجانة نادت الأسامي واسمها لا لإن محدش زارها، تاني يوم كان عندي زيارة لقيت نفسي بعمل زيها ونادوا الأسامي ومنادوش اسمي لأن ماحدش زارني، السجينة قالتلي اتعودي ومتزعليش انتي بقيتي زي الأموات، وهما بيهتموا في الأول بس".



