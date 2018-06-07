ريهام سعيد تروّى موقفًا لن تنساه حدث لها بداخل السجن (فيديو)
الخميس 07/يونيو/2018 - 09:15 م
أمنية فوزي
قالت الإعلامية ريهام سعيد، إنها تعلمت الكثير من الأشياء داخل السجن؛ وأهمها فكرة "الحمد" طوال الوقت على كل النعم التي أنعم الله بها علينا.
وروّت "سعيد"، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الخميس، موقفًا لها مع إحدى السجينات، قائلة: "إحدى السجينات جهزت نفسها من الفجر وارتدت أفضل الملابس حتى تظهر في صورة حسنة لأن أهلها يزوروها، عمري ما هنسى الموقف ده وأنا قاعدة على سريري وهي واقفة على الباب مستنية الزيارة من الساعة 4 الفجر والسجانة نادت الأسامي واسمها لا لإن محدش زارها، تاني يوم كان عندي زيارة لقيت نفسي بعمل زيها ونادوا الأسامي ومنادوش اسمي لأن ماحدش زارني، السجينة قالتلي اتعودي ومتزعليش انتي بقيتي زي الأموات، وهما بيهتموا في الأول بس".
وأوضحت أنها جاءوا إليها بعد ذلك ولكنهم تأخروا بسبب الازدحام الشديد، متابعة: "كانوا جايبين ابني معاهم، لولا ابني ماكنش همني كل إللي حصل، ابني كنت بتمناه من ربنا وبدعيه في كل الصلوات إنه يرزقني بيه".
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