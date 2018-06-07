هنية: مستعدون للتعاطي إيجابيًا مع كل مبادرة تنهي حصار غزة





أعلن إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، الخميس، أن حركته "مستعدة للتعاطي إيجابيا مع كل مبادرة حقيقية تنهي الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 10 أعوام".





جاء ذلك في كلمة له خلال المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة، الذي نظمته "الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة" (فصائلية) في مدينة غزة، ويستمر ليوم واحد، بمشاركة قادة فصائل فلسطينية وكتاب وصحفيين، بمناسبة يوم القدس العالمي، الذي يحل غدا الجمعة.





و"يوم القدس العالمي" يوافق الجمعة الأخيرة من شهر رمضان من كل عام، ويشهد فعاليات ومسيرات على مستوى العالم تنادي بنصرة القدس والمسجد الأقصى في مواجهة الانتهاكات والسياسات الإسرائيلية.





وقال هنية إن "هناك مشروع أمريكي صهيوني قائم على طرح رؤية لتصفية القضية الفلسطينية وتجريم خيار المقاومة، واعتبار أن إسرائيل ليست عدو وأن إيران وفصائل المقاومة هم العدو".





وأضاف أن "المشروع الأمريكي لن يمر على شعبنا وأمتنا".





وشدد على أن مشروع حركته قائم على إفشال "صفقة القرن" الأمريكية الهادفة لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، التي أعلنت القيادة الفلسطينية عن رفضها لها.





ودعا إلى بناء جدار قوي يدعم "المقاومة" الفلسطينية، وصمود الشعب الفلسطيني أمام الإدارة الأمريكية.





وفي السياق، أكد هنية أن مسيرات "العودة الكبرى" المتواصلة على حدود قطاع غزة منذ أكثر من شهرين، "أحدثت نقلة نوعية في طبيعة الصراع مع العدو الصهيوني وحققت اختراقات مهمة (لم يذكرها) على الصعيدين السياسي والعسكري".





واعتبر أن "مسيرات العودة الخيار الأمثل لهذه المرحلة".





وطالب بأن تمتد المسيرات زمانيا وجغرافيا إلى الضفة الغربية والقدس.





ومنذ 30 مارس/آذار الماضي، يشارك فلسطينيون في "مسيرة العودة "الاحتجاجية، قرب السياج الأمني الفاصل بين غزة وإسرائيل.





ويطالب المحتجون بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى الأراضي التي هُجروا منها، في 1948، وهو العام الذي قامت فيه إسرائيل على أراضٍ فلسطينية محتلة.





وعن جولة التصعيد الأخيرة بين الفصائل الفلسطينية المسلحة بغزة وإسرائيل، قال هنية إن "العدو حاول فرض معادلات بالميدان، لكن لا يمكن أن تمر علينا؛ لذلك استطاعت الفصائل من خلال الجولة العسكرية الأخيرة ردع العدو ووقف مفهوم الغطرسة لديه".



