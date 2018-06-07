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مفتي الجمهورية: إيثار الأخرين عن النفس من أخلاق الرسول

الخميس 07/يونيو/2018 - 09:10 م
مفتي الجمهورية: إيثار الأخرين عن النفس من أخلاق الرسول
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جهاد جمال
 
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن إيثار الأخرين عن النفس من أخلاق سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم.

واستكمل مفتي الجمهورية خلال حواره المذاع عبر فضائية "on live"، مساء الخميس، أن الإيثار من الأمور الحسنة التي تفصح عن ثقة العبد في الله، فهو عندما يؤثر غيره عن نفسه يكشف عن قناعته. 

وأضاف علام أنه لابد على الإنسان أن يمرن نفسه على الإيثار، مشيرًا إلى أن بعض الأباء يزرعون في أبناءهم حب هذه الصفة عن طريق إعطاءهم أموال، ليقدموها للمحتاجين.
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