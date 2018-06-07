مفتي الجمهورية: إيثار الأخرين عن النفس من أخلاق الرسول

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن إيثار الأخرين عن النفس من أخلاق سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم.





واستكمل مفتي الجمهورية خلال حواره المذاع عبر فضائية "on live"، مساء الخميس، أن الإيثار من الأمور الحسنة التي تفصح عن ثقة العبد في الله، فهو عندما يؤثر غيره عن نفسه يكشف عن قناعته.



