رئيس المجلس الأعلى بليبيا: مستعد للقاء عقيلة صالح في طبرق





أعرب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، عن استعداده للتوجه على رأس وفد إلى مدينة طبرق للقاء رئيس مجلس النواب المنتخب عقيلة صالح.





جاء ذلك في رسالة من المشري إلى صالح نشرها مجلس الدولة على صفحته الرسمية على موقع فيس بوك، حسبما ذكر موقع "بوابة الوسط" اليوم الخميس.





ولم تشر الرسالة إلى موعد هذه الزيارة، لكن المشري أوضح في رسالته إلى عقيلة صالح، قائلاً: "إننا على ثقة كاملة بأن هذا اللقاء سيكون أكثر نجاحاً من سابقاته في تقريب وجهات النظر بين المجلسين، ونترك لكم حرية اختيار الموعد الذي ترونه مناسباً".





يشار إلى أن المشري وصالح كانا التقيا في المغرب في شهر أبريل (نيسان) الماضي في إطار البحث عن حل للأزمة التي تعصف بليبيا.





وكان المشري وصالح، بالإضافة إلى رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، والمشير خليفة حفتر، الذي عينه مجلس النواب قائداً عاماً للجيش الليبي، شاركا في اجتماع باريس الذي استضافه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في الشهر الماضي لبحث وسائل الخروج من الأزمة في ليبيا.



