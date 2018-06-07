يوفنتوس ينهي صفقة كوستا من بايرن

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي تعاقده مع البرازيلي الدولي دوجلاس كوستا لاعب بايرن ميونيخ، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

انتقل كوستا إلى يوفنتوس في 2017، قادمًا من بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة، وقدم مستوى رائع مع الفريق في الدوري الإيطالي.

وقام اللاعب البرازيلي بالتوقيع على عقد مدته 4 أعوام مع يوفنتوس، سيستمر حتى 2022، مقابل مبلغ 40 مليون يورو حيثُ دفع اليوفي 6 مليون يورو قرض أول والباقي سيتم دفعه خلال العاميين الماليين المقبلين.





جدير بالذكر فأن كوستا انضم إلى البايرن من شاختار دونيتسك في عام 2015 مقابل 30 مليون يورو.