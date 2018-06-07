السويد: الحكم بالمؤبد على منفذ هجوم ستوكهولم





حكمت السويد، على طالب لجوء أوزبكي بالسجن المؤبد، بعد إدانته بالإرهاب بصدمه المارّة بشاحنة كان يقودها في ستوكهولم في أبريل 2017 مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين.





وأكد المدان وهو رحمت عقيلوف الذي أوقف بعد بضع ساعات من الاعتداء أنه حصل على مباركة "داعش" في العراق وسوريا لتنفيذ العملية الانتحارية في العاصمة السويدية، فيما لم يتبنّ التنظيم هذا الاعتداء الذي أدى إلى مقتل ثلاث سويديات وبريطاني وبلجيكي.





واعتبرت المحكمة أن عقيلوف "بيّت نية قتل أكبر عدد ممكن من الأشخاص"، وأدانته بتنفيذ خمس جرائم قتل بدافع إرهابي وبـ119 محاولة لقتل المارة في الشارع المنكوب في ستوكهولم.





وقضت المحكمة المكلفة بالنظر في ملفات الإرهاب، بترحيل عقيلوف إلى بلاده عند خروجه من السجن إذا ما عاش حتى حينه، وحرمانه نهائيا من دخول الأراضي السويدية.





وبايع عقيلوف تنظيم "داعش" في مقطع فيديو عثر عليه في هاتفه الجوال قبل دقائق من سرقته شاحنة لنقل البيرة، واستخدامها في الاعتداء.



