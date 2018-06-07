وكيل "تموين الدقهلية" يكشف سبب سحب كميات من الزيت بميت غمر والسنبلاوين
الخميس 07/يونيو/2018 - 09:03 م
سالى رضوان
أصدر وكيل وزارة التموين فى حافظة الدقهلية إبراهيم أبو الفتوح، تعليماته بالوقف الفوري لحصة زيت الزقازيق "مصنع زيوت الشرقية" التى يتم تحصيلها وذلك عقب ورود شكاوي بالاشتباه فى اختلاط الزيت بالجاز، والذى أكد الفحص أن الزيت تاريخ انتاجه حديث ولكن نسبة تكريره عالية.
وأوضح وكيل وزارة التموين، أن الأزمة ظهرت في مركزي ميت غمر والسنبلاوين، مشيرا إلى أن الدقهلية بها فقط وحدة تعبئة للغاز، واثبتت المعاينات أن وراء الأزمة سوء التخزين وطريقة تكرار الزيوت، مؤكدا سحب عينات للفحص من التموين والصحة والرقابة الادارية.
وشن وكيل تموين الدقهلية حملة على المصانع، مؤكدًا أن المحافظة لا تعانى من أزمة زيوت، وإنه جارى سحب الحصة من التجار وامدادهم بغيرها، والشكاوي جائت عقب تسليم التجار أول حصة من مصنع زيوت الشرقية والتى تقدر تقريبا بـ600 كرتونة زيت سيتم سحبها جميعا.
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