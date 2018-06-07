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رونالدو يقود تشكيل البرتغال أمام الجزائر

الخميس 07/يونيو/2018 - 09:02 م
رونالدو يقود تشكيل البرتغال أمام الجزائر
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الفجر الرياضي
 

أعلن فرناندو سانتوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال تشكيل فريقه الذي يواجه منتخب الجزائر ضمن المباريات الودية استعدادًا لمونديال روسيا، والتي تقام في تمام التاسعة والربع من مساء اليوم.

 

 

وعاد النجم كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني للمشاركة مع منتخب بلاده، بعدما لم يشارك في المباراة الماضية أمام تونس والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، بسبب ارتباطه بنهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي.

 

وجاء تشكيل البرتغال لمواجهة كوستاريكا كالآتي:

 

حراسة المرمى: روي باتريسيو.

 

الدفاع: سيدريك سواريس، بيبي، برونو ألفيس، رافائيل جوريرو.

 

خط الوسط: ويليام كارفالو، جواو موتينهو، برونو فيرنانديز.

 

الهجوم: كريستيانو رونالدو، بيرناندو سيلفا، جونزالو جويديس.

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