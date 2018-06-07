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ستولتنبرغ: اتفقنا على إنشاء قيادتين جديدتين للناتو

الخميس 07/يونيو/2018 - 08:57 م
ستولتنبرغ: اتفقنا على إنشاء قيادتين جديدتين للناتو
أرشيفية
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وكالات
 

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، أن وزراء دفاع الحلف اعتمدوا خطة لإنشاء قيادتين جديدتين للناتو في الولايات المتحدة وألمانيا.

وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء فعاليات اليوم الأول من اجتماع الناتو مع وزراء الدفاع "اتفقنا على أن قيادة القوة المشتركة الجديدة التابعة لنا للمحيط الأطلسي ستتمركز في نورفولك، في أولم في ألمانيا وهي ضرورية للتعزيزات الأمنية".

وتابع قائلا: "وقد أخذنا اليوم قرارات ستمهد الطريق إلى مزيد من الاستثمار وتقاسم المزيد من الأعباء وتعزيز وضع الدفاع للناتو".

هذا ويتكون حلف الناتو من 29 بلداً مستقلا في أمريكا الشمالية وأوروبا. وتشارك 21 دولة أخرى في برنامج الشراكة من أجل السلام التابع لمنظمة حلف شمال الأطلسي، مع مشاركة 15 بلداً آخرا في برامج الحوار المؤسساتي للناتو.

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