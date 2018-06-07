حسن عبد العزيز: حجم المشروعات القومية أضعاف ما كانت عليه قبل ٢٠١١ (فيديو)

قال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن حجم المشروعات الموجودة حاليًا في البناء والتشيد أضعاف ما كانت عليه قبل 2011.





وتابع "عبد العزيز"، خلال حواره ببرنامج "نجوم الإدارة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الخميس، أن الشبكة القومية للطرق تقع على مساحة 12.5 الف كيلو، وهذا الأمر لم يحدث من قبل، خلاف ما يتم إنشاءه من مدن جديدة سواء العاصمة الجديدة أو مدينة العلمين.



