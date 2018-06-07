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السيطرة على حريق بجوار مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون بالأقصر

الخميس 07/يونيو/2018 - 08:58 م
السيطرة على حريق بجوار مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون بالأقصر
أرشيفية
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طاهر الحساني
 
تمكنت قوات الحماية المدنية بالأقصر، من السيطرة على حريق هائل شب بالقرب من مبنى الإذاعة والتليفزيون بالمحافظة.

وكانت تلقت إدارة الحماية المدنية بالأقصر، بلاغًا يفيد بنشوب حريق هائل بالقرب من مبنى اتحاد الإذاعة التليفزيون، حيث انتقلت على الفور سيارتي اطفاء لموقع الحريق بقيادة الرائد خالد الصعيدي رئيس قسم الإطفاء.

وأوضح شهود عيان أن النيران بحشائش الحلفا المجاورة لسور المبنى من الخارج، وانتقلت للأشجار والنخيل بداخله الأمر الذي أدى إلى ارتفاع ألسنة اللهب بشكل مهول.

وتمت السيطرة على الحريق دون وجود خسائر، حيث تمت تحرير بالمحضر، وجاري اخطار النيابة العامة للتحقيق، ومعرفة أسباب اشتعال النيران.
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