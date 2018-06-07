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ريهام سعيد ترد على منتقديها: "أقسم بالله عمري ما عملت حلقة بغرض الفرقعة"

الخميس 07/يونيو/2018 - 08:57 م
ريهام سعيد ترد على منتقديها: أقسم بالله عمري ما عملت حلقة بغرض الفرقعة
ريهام سعبد
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أمنية فوزي
 
ردت الإعلامية ريهام سعيد، على منتقديها، قائلة: "أقسم بالله عمري ما عملت حلقة بغرض الفرقعة، هي بتفرقع لوحدها الحمدلله".

وتابعت "سعيد"، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الخميس،: "عمري ما كنت عايزة أشتغل مذيعة، وكل حلمي إني أكون ممثلة ولكن أهلي موافقوش".

وأضافت أن الله سبحانه وتعالى يوفق ما يريد، مؤكدة أنها لم تتفق مع أي مصدر قبل تسجيل الحلقة، معقبة: "تعدية الخطوط الحمراء للنجاح مضر جدًا، وكنت أتمنى مانجحش كده، كنت أتمنى راحة البال وليس النجاح لأنه لم ينفعني".
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