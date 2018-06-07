كورة لايف بث مباشر وحي مباراة الجزائر والبرتغال – الجزائر ضد البرتغال
الخميس 07/يونيو/2018 - 08:55 م
الفجر الرياضي
يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة بث مباشر مباراة البرتغال والجزائر على يلا شوت وكورة لايف اليوم الخميس.
شاهد مباراة البرتغال والجزائر على يلا شوت وكورة لايف اليوم الخميس مواجهة ودية استعدادا لبطولة كأس العالم روسيا 2018.
يلا شوت مشاهدة مباراة البرتغال والجزائر بث مباشر أون لاين اليوم 7-6-2018 في مواجهة ودية استعدادا لبطولة كأس العالم روسيا 2018.
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