"التشييد والبناء": الحكومة تعامل شركات المقاولات كالعبيد في مصر من جانب الحكومة (فيديو)

قال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن العقود التي تعمل بها شركات المقاولات في مصر هي عقود إذعان، متابعًا:" شركات المقاولات في مصر بتتعامل زي العبيد بالظبط من الحكومة ".



وتابع "عبد العزيز"، خلال حواره ببرنامج "نجوم الإدارة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الخميس، أن العقود في العالم كله تكون متوازنة وتحفظ لكلا الطرفين حقوقهم، لكن في مصر أي خسائر يتحملها المقاول حتى إذا لم يكن هو السبب.



وأشار إلى أن الأسعار زادت بشكل كبير خلال الفترة الاخيرة، وهذا تسبب بخسائر كبيرة للمقاولين، وهذا يعني زيادة البطالة، لذلك تم التفاوض مع الحكومة لتعويض المقاولين، لأن القوانيين الحالية لا تحمي شركات المقاولات.

