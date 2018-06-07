بث مباشر الجزائر والبرتغال| يلا شوت | كورة لايف | بين ماتش | كورة ستار

بعد رحيل زيدان.. من تتوقع أن يقود ريال مدريد ؟

أنطونيو كونتي 26% ماوريسيو ساري 6% ماوريسيو بوتشيتينو 16% يواخيم لوف 12% ماسيميليانو أليجري 7% جوتي 7% آرسين فينجر 26%