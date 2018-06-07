انتهاء تصوير "الرحلة".. وإشادات عديدة بالمسلسل على السوشيال ميديا والنقاد

انتهت أسرة مسلسل "الرحلة" بطولة النجوم باسل الخياط وريهام عبد الغفور وحنان مطاوع، من التصوير نهائيا ، وذلك بعد تصوير أخر المشاهد داخل المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، حيث استغرق تحضير وتصوير المسلسل 6 أشهر كاملة.

وفى سياق متصل لاقى المسلسل نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا، بعد الأصداء التي حققها بعد عرض الحلقات النصفية الأولى، خاصة الإشادات التي حصل عليها فريق الممثلين والإخراج من رواد السوشيال ميديا، كذلك التهنئة التى حصل عليها فريق العمل من نجوم الفن أصدقاءهم ، فضلا عن الإشادات من النقاد وأبرزهم الناقد طارق الشناوى الذى وصف العمل بأنه مسلسل مكتمل عناصر النجاح.

مسلسل "الرحلة" من أقوى مسلسلات دراما رمضان ، وبطولة باسل الخياط، ريهام عبد الغفور، حنان مطاوع، وليد فواز، مي سليم، أميرة العايدى، إيهاب فهمى، ثراء جبيل، محمود حجازي، إسلام جمال محمد مهران، وأخرون، قصة نور شيشكلى، تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج حسام على، وإنتاج "سليميديا" للمنتجة مها سليم، وشركة "تريلر" لأحمد سمير، وماكس برودكشن" ويمثلها تامر تمام.