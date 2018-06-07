تحديد موعد السوبر الإسباني بين برشلونة وإشبيبلية

حدد رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، "لا ليغا"، خافيير تيباس، موعد مبارتي ذهاب وإياب كأس السوبر الإسباني 2018، مؤكداً أن المواعيد غير قابلة للتغيير أو التعديل.





وقال تيباس عقب تجديد عقد التعاون مع سامسونغ الكورية الجنوبية: "وافقنا على ميعاد بطولة كأس السوبر الإسباني وأرسلناه إلى الاتحاد الملكي الإسباني، وستكون في 5 و12 من أغسطس (آب) المقبل، وذلك الميعاد غير قابل للتعديل، ونحن مستعدون للجلوس والنقاش ولكن لن يتم تغيير تلك المواعيد".

وبذلك ستقام مباراة الذهاب في نفس اليوم 4 أغسطس (آب) في الولايات المتحدة، وفجر اليوم الخامس من نفس الشهر في إسبانيا، الذي حدده فريق برشلونة لمواجهة ميلان في كاليفورنيا، ضمن بطولة كأس الأبطال الدولية.

وأطلق تيباس تلك التصريحات بعد يومين من تحدث نظيره في الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، عن إمكانية لعب مباراة كأس السوبر من مباراة واحدة فقط، في حال موافقة كلا الطرفين برشلونة وإشبيلية، واقترح أنه إذا لم يتم الموافقة على ذلك الاقتراح أن تقام المبارتين في 12 و19 أغسطس (آب).