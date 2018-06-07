بعد اعتذار جوميز.. لجنة الكرة بالأهلي تدرس عدد من السير الذاتية

بدأت لجنة الكرة بالنادي الأهلي في دراسة عدد من السير الذاتية مجددًا بعد اعتذار البرتغالي جوزيه جوميز، والذي كان قريبًا جدًا من خلافة حسام البدري في القيادة الفنية للفريق الأول لكنه اعتذر في اللحظات الأخيرة.

وتدرس لجنة الكرة في الوقت الحالي بقيادة رئيس النادي محمود الخطيب وعضوية عبدالعزيز عبدالشافي وعلاء عبدالصادقق، بالإضافة لمدير التعاقدات محمد فضل عدد من البدائل التي وضحت خلال الفترة الماضية، بالإضافة لعدد من الترشحيات الجديدة.

وتسابق لجنة الكرة بالأهلي الزمن من أجل الإعلان عن المدرب الجديد خاصة بعد اعتذار جوميز من أجل البدء في فترة الإعداد مع الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.