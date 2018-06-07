ترامب: كل شيء جاهز للقمة التاريخية مع كيم





أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "كل شيء جاهز" للقمة التاريخية التي ستعقد بعد خمسة أيام مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، متعهدا بأن تكون القمة "أكثر من مجرد صورة".





وجاء تصريح ترامب أثناء استقباله، الخميس، رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في البيت الأبيض.





ومن المفترض أن يعقد الرجلان، اللذان يشاركان بدءا من الجمعة في قمة مجموعة الدول السبع في كندا، مؤتمرا صحافيا مشتركا بعد الظهر في البيت الأبيض.





ومن جانبه، عبر آبي عن أمله في أن تمثل القمة لحظة تحول دراماتيكية لشمال شرقي آسيا.





ومن المقرر أن تنطلق القمة التاريخية الساعة التاسعة من صباح الثلاثاء المقبل في منتجع سياحي بسنغافورة.



