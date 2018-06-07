ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ستيفنز تضرب موعدًا ناريًا مع هاليب بنصف نهائي رولان جاروس

الخميس 07/يونيو/2018 - 07:36 م
ستيفنز تضرب موعدًا ناريًا مع هاليب بنصف نهائي رولان جاروس
طباعة
وكالات
 

لحقت الأميركية سلون ستيفنز المصنفة عاشرة بالرومانية سيمونا هاليب الأولى ووصيفة البطلة إلى نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، بفوزها الخميس على مواطنتها ماديسون كيز الثالثة عشرة 6-4 و6-4.


وهي المباراة النهائية الثانية لستيفنز (25 عاما) في الغراند سلام بعد الأولى في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فراشينغ ميدوز قبل نحو 9 أشهر عندما أحرزت اللقب على حساب مواطنتها وصديقتها كيز.

وهو الفوز الثالث لستيفنز على كيز في 3 مواجهات جمعت بينهما حتى الآن بعد الأول عام 2015 في الدور الأول لدورة ميامي.

وقالت ستيفنز: "ليس من السهل اللعب أمام صديقة ومواطنة جيدة، لكنني سعيدة جدا ببلوغي المباراة النهائية للمرة الأولى في رولان غاروس ".

وكانت ستيفنز تخوض دور الأربعة للمرة الثالثة في البطولات الكبرى، والأولى تعود إلى عام 2013 في ويمبلدون حين خسرت أمام مواطنتها الأسطورة سيرينا وليامس، ثم عام 2017 في فلاشينغ ميدوز حين توجت باللقب وصولا إلى النسخة الحالية من رولان غاروس.



المزيد عن: سيمونا هاليب ستيفنز رولان جاروس
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
بعد رحيل زيدان.. من تتوقع أن يقود ريال مدريد ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
إنجلترا - أساسي
x
21:00
كوستاريكا - أساسي
البرتغال - أساسي
x
21:15
الجزائر - أساسي
أيسلندا - أساسي
x
22:00
غانا - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/7/2018 8:00:13 PM