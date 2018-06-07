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مشاهدة مسلسل سك على إخواتك الحلقة 24 اليوم بث مباشر علي قناة mbc masr HD

الخميس 07/يونيو/2018 - 07:37 م
مشاهدة مسلسل سك على إخواتك الحلقة 24 اليوم بث مباشر علي قناة mbc masr HD
سك على أخواتك
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الفجر الفني
 
مشاهدة مسلسل سك على إخواتك الحلقة 23 الثالثة والعشرون كاملة HD على اليوتيوب، يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "سك على إخواتك" الحلقة الجديدة مباشر يوتيوب HD، بطولة علي ربيع، هنا الزاهد، سلوى خطاب، كريم عفيفي.

وتدور الأحداث حول شاب بسيط ريفي، تهبط عليه ثروة من السماء، حيث يرث فجأة ثروة ضخمة، ويفاجئ بوجود شقيقات له لم يتعرف عليهن من قبل، فيضطر أن يُقيم مع عائلته الثرية الجديدة، مما يوقعه في العديد من المفارقات الكوميدية الطريفة.

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