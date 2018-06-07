رئيس أركان الجيش اليمني يلتقي "فريد" ويشيد بجهود مصر في دعم بلاده

التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، باللواء الركن / طاهر علي العقيلي رئيس هيئة الأركان العامة للجيش اليمنى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة.





تناول اللقاء تطورات الأوضاع التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود الإقليمية والدولية المبذولة تجاه الأزمة اليمنية، وتطرق اللقاء إلى عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء تعزيز آفاق التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين.





وأكد الفريق محمد فريد على عمق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدًا حرص مصر والقوات المسلحة على دعم الشعب اليمني الشقيق والحفاظ على وحدته واستقراره.



