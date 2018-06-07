تعرفي على فوائد "زبدة الشيا" للبشرة في رمضان

إليكِ فوائد "زبدة الشيا" للحفاظ على البشرة في رمضان، ومنها:-





علاج حروق الشمس

إذا كنتي من أولئك اللاتي يتعرضن كثيرًا لأشعة الشمس المحرقة، فيكفي أن تعلمي أن هذه الزبدة ستساعدكِ بشكل آمن في تلطيف الحروق وعلاج مختلف التهابات الجلد؛ نظرًا لاحتوائها على مزيج صحي من الأحماض الدهنية الطبيعية والصحية.





ترطيب البشرة

مقارنة بغيرها من المرطبات الكيميائية، تتميز أيضًا بقدرتها الفعالة على علاج المناطق الأكثر جفافًا في جسم الإنسان وذلك لسرعة امتصاصها وتغلغلها في الطبقات الداخلية للجلد.





الوقاية من الشمس

يُمكنكِ أيضًا الاستفادة من هذا النوع خصيصًا؛ للحماية من آثار الشمس بدلًا من استخدامها كعلاج للحروق؛ نظرًا لكونها غنية بالأنتوين وحمض السينمك الذى يحمي من أشعة الشمس فوق البنفسيجية.





محاربة الخطوط البيضاء

وعن كارثة الخطوط البيضاء، فتعمل الأحماض الدهنية الموجودة بها تعمل على تقوية مرونة البشرة وتجديد خلاياها وهو ما يمنع أيضًا ظهور علامات التمدد في المستقبل.