البورصات الأوربية تتراجع فى ختام جلسة اليوم الخميس

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الخميس، مع ترقب المستثمرين للأوضاع التجارية.





وقادت أسهم السفر والترفيه الخسائر في البورصات الأوروبية حيت تراجعت بنحو 1.7%.





وفي تطورات الأوضاع التجارية، أعلنت الولايات المتحدة أنها أنهت اتفاقاً مع "زد,تي.إي" الصينية لإيقاف حظر الشركة من التعامل مع نظيراتها الأمريكية.





كما يترقب المستثمرون اجتماع مجموعة الدول الصناعية السبع الجمعة والسبت المقبلين، في أول مواجهة مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عقب قرار التعريفات الجمركية على الصلب والألومنيوم.





وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم تأكيد تباطؤ النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو خلال الربع الأول بالقراءة النهائية بتسجل أدنى مستوى في عام ونصف.





كما تراجعت طلبيات المصانع في ألمانيا بعكس توقعات المحللين خلال أبريل الماضي.





وعند ختام التعاملات، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.2% إلى 385.9 نقطة، فيما هبط "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.1% إلى 7704.4 نقطة.





كما هبط "داكس" الألماني بنحو 0.1% إلى 12811.05 نقطة، وتراجع "كاك" الفرنسي بنسبة 0.2% ليصل إلى 5448.3 نقطة.





وبحلول الساعة 4:15 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.4% إلى 1.1816 دولار.