رامز جلال عن "إكرامى والشناوى": "مش بيطيقوا بعض"

سخر الفنان رامز جلال، من كابتن شريف إكرامى وكابتن أحمد الشناوى، نجما منتخب مصر، قائلا: "هتحدى الطبيعة وأستضيف اكثر اتنين حراس مرمى مش بيطيقوا بعض، وكل واحد فيهم يتمنى لتانى الغلط لانهم بيكرهوا بعض".

وأضاف رامز خلال برنامج "رامز تحت الصفر" على قناة MBC مصر ساخرا: "شريف والشناوى لما يشوفوا بعض تلاقيهم بوس واحضان، العنكبوت والاخطبوت".