ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رامز جلال عن "إكرامى والشناوى": "مش بيطيقوا بعض"

الخميس 07/يونيو/2018 - 07:17 م
رامز جلال عن إكرامى والشناوى: مش بيطيقوا بعض
طباعة
مريم الشريف
 

سخر الفنان رامز جلال، من كابتن شريف إكرامى وكابتن أحمد الشناوى، نجما منتخب مصر، قائلا: "هتحدى الطبيعة وأستضيف اكثر اتنين حراس مرمى مش بيطيقوا بعض، وكل واحد فيهم يتمنى لتانى الغلط لانهم بيكرهوا بعض".

 

وأضاف رامز خلال برنامج "رامز تحت الصفر" على قناة MBC مصر ساخرا: "شريف والشناوى لما يشوفوا بعض تلاقيهم بوس واحضان، العنكبوت والاخطبوت".

المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات رمضان 2018 مسلسلات رمضان مسلسلات مزيكا فن سينما رامز جلال دراما بث مباشر الفنان رامز جلال الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقعه يفوز بكعكة أعلى مشاهدة فى رمضان؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
إنجلترا - أساسي
x
21:00
كوستاريكا - أساسي
البرتغال - أساسي
x
21:15
الجزائر - أساسي
أيسلندا - أساسي
x
22:00
غانا - أساسي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/7/2018 8:00:13 PM