4 أزمات تواجه حكومة "مصطفى مدبولي" الجديدة.. تعرف عليها

يواجه الدكتور مصطفى مدبولي، المكلف بتشكيل مجلس الوزراء الجديد، العديد من الأزمات الحساسة التي تطال حكومته خلال الفترة المقبلة، والتي تحتاج إلى استعدادات كافية ودراسة دقيقة، قبل اتخاذ القرارات التي تؤثر بشكل مباشر على المواطنين.

وفي هذا الصدد، ترصد " الفجر " أبرز الأزمات التي تواجهها الحكومة الجديدة، بعد استقالة حكومة المهندس شريف إسماعيل مؤخرًا، وذلك خلال السطور التالية.

ارتفاع الأسعار

اتخذت حكومة المهندس شريف إسماعيل، العديد من القرارات الجريئة وآخرها زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، وبعد تولي المهندس مصطفى مدبولي مهمة تشكيل الحكومة الجديدة، سيكون ملف ارتفاع الأسعار من أبرز الأزمات التي تواجهها.

تسريب الامتحانات

لا تزال أزمة تسريب الامتحانات قائمة بالرغم من التشديدات الأمنية والتدابير التي اتخذتها حكومة "إسماعيل" مسبقًا، إلا أن ماراثون امتحانات الثانوية العامة أصبح بحاجة الآن لقرارات دقيقة في فترة وجيزة من قبل الحكومة المُكلفة حديثًا، للسيطرة على هذه المشكلة، ومنع عملية الغش.

سد النهضة

هذه الأزمة خصيصًا، توارثتها الحكومات على مدار الأعوام، ولم تتوصل حتى اليوم إلى حل جذري يرضي جميع الأطراف، في الوقت الذي تحرص فيه مصر على الحفاظ على نصيبها ومنع دول الجوار من المساس بحصتها من النيل، حيث لاتزال المفاوضات قائمة بين الدول الثلاث، والتي تنتظر دور رئيس الوزراء الجديد في إنهائها.

السياحة الروسية

بالرغم من الإنجازات التي حققتها حكومة شريف إسماعيل، إلا أنها فشلت في إعادة السياحة الروسية إلى مصر كما في السابق، بعد مرور عام على حادثة الطائرة الروسية، وهو ما يضع الأزمة بين يدي حكومة "مدبولي"، لتبدأ في بذل جهودها لإعادة تنشيط العملية السياحية وتأمينها من جرائم الإرهاب.