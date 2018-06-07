خالد عزب: الشباب هم كلمة السر في فوز الإسكندرية بـ"أيكوم" 2022

صرح الدكتور خالد عزب رئيس اللجنة الوطنية المصرية للمتاحف، أن فوز الإسكندرية بتنظيم مؤتمر المجلس الدولي للمتاحف "أيكوم"، حدث تاريخي غير مسبوق.





وأوضح "عزب" أن هذه أول مرة تفوز دولة عربية وأفريقية بتنظيم أكبر مؤتمر دولي في مجال المتاحف والآثار في العالم.





وأشار إلى أنه مؤتمر دولي ينعقد كل عدة سنوات ويشارك فيه ما يزيد على أربعة آلاف خبير، وشركات تنظيم معارض، وخبراء في مجال تسويق المتاحف والتراث، ومدراء متاحف حول العالم.





وأضاف أن المؤتمر يقام بالتوازي مع معرض لتقنيات العرض المتحفي والمتاحف والتسويق، ومن أسباب نجاح ملف مصر أنه نفذ بمتطوعين من الشباب سواء على مستوى إعداد الفيلم الخاص بالإسكندرية أو الدعاية على شبكات التواصل الاجتماعي.





ولفت عزب إلى أن كل من محافظة ومكتبة وجامعة الإسكندرية قدموا كل دعم ممكن لإنجاح ملف مدينة الإسكندرية، حيث قدم الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية دعمًا كاملًا ووضع إمكانيات الجامعة تحت تصرف لجنة عمل الملف.





في الوقت الذي نجح فيه الدكتور محمد سلطان محافط الإسكندرية في تقديم المدينة للوفد الذي تفقد الاسكندرية من قبل المجلس الدولي للمتاحف قبل التصويت، كما كان حضور الدكتور محمد سلطان مؤثرا في مقر اليونسكو.





وذكر الدكتور خالد عزب أن التنسيق مع السفير ايهاب بدوي سفير مصر في باريس كان مثمرًا خلال اللحظات الأخيرة.



