أسعار البلح اليوم الخميس 7 ـ 6 ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية

شهدت أسعار البلح، اليوم الخميس، بمحافظة الإسماعيلية، استقرارًا فى التعاملات، حيث سجل البلح الإبريمي ما بين 8 و17 جنيهًا للكيلو، والبلح الشامي ما بين 6 و9 جنيهات للكيلو.





فيما سجل سعر البلح السكوتي ما بين 8 و18 جنيهًا للكيلو، والبلح الأسواني سجل ما بين 7 و12 جنيهًا للكيلو، وبلح الجنديلة سجل ما بين 7 و17 جنيهًا للكيلو، بينما سجل بلح قرن الغزال ما بين 12 و22 جنيهًا للكيلو.



