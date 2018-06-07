هاليب تهزم موجوروزا وتتأهل لنهائي رولان جاروس

تأهلت الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة الأولى عالميا، للمباراة النهائية في منافسات فردي السيدات ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس، ثاني بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى هذا الموسم، عقب فوزها على الإسبانية جاربين موجوروزا في الدور قبل النهائي للمسابقة، اليوم الخميس.

اجتازت هاليب، التي تأهلت لنهائي إحدى بطولات جراند سلام للمرة الرابعة في مسيرتها مع اللعبة البيضاء، نظيرتها الإسبانية، بعدما تغلبت عليها بنتيجة 6 / 1 و6 / 4، لتحجز مقعدها في نهائي البطولة.

وضربت هاليب موعدا في المباراة النهائية مع الفائزة من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى التي ستجمع بين الأمريكية ماديسون كيز ومواطنتها سلوان ستيفينز، حاملة لقب بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز)، التي ستجرى في وقت لاحق اليوم.