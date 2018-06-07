أسعار الخضروات اليوم الخميس 7 ـ 6 ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية

سجلت أسعار الخضروات بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، استقرارا، حيث وصل سعر كيلو الطماطم ما بين 3 إلي 5 جنيهات، والبطاطس 3 جنيهات، والبصل 3 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 10 جنيها، البامية 10 جنيهات، الليمون ما بين 5 إلى 10 جنيهات.



