أبيدال مديرا رياضيا لبرشلونة

وفي منصبه الجديد الذي كان يشغله روبير فرنانديز منذ عام 2015، سيكون أبيدال (38 عاماً) مكلفا بتعاقدات أحد أفضل الأندية في عالم كرة القدم.

وسيتم تقديم أبيدال رسمياً في 18 حزيران/يونيو الحالي، علماً بأن الفريق الكاتالوني عينه في حزيران/يونيو 2017 سفيرا له.

ويبدو أن فرنانديز دفع ثمن إقصاء الفريق الكاتالوني من الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم على روما الإيطالي.

وبعدما لعب مع فرق موناكو وليل وليون الفرنسية، انتقل أبيدال إلى برشلونة وأمضى معه ستة أعوام خاض معه 193 مباراة وتوج بـ15 لقبا، بينها أربعة في الدوري المحلي واثنان في دوري أبطال أوروبا.

واكتشف ابيدال الذي لعب 67 مباراة دولية ووصل مع بلاده إلى نهائي مونديال 2006، إصابته بورم في الكبد في آذار/مارس 2011، وتوقف عن اللعب لبضعة أشهر، لكنه عاد وخاض كامل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا ضد مانشستر يونايتد الإنكليزي (3-1).

وخضع المدافع الفرنسي بعدها بعام لعملية زرع كبد وتعافى من مرضه، لكنه ترك برشلونة عام 2013 عائداً لفريقه السابق موناكو. وفي صيف 2014 انتقل للدفاع عن ألوان أولمبياكوس اليوناني بعقد يمتد لعامين، إلا أنه اعتزل في كانون الأول/ديسمبر من العام ذاته لأسباب شخصية.



