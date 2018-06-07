أسعار الفاكهة اليوم الخميس 7 ـ 6 ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية

شهدت أسعار الفاكهة بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، استقرارا ملحوظا في الأسعار، حيث وصل سعر كيلو الجوافة 10 جنيهات للكيلو، والرمان 5 جنيهات للكيلو، والكاكا 8 جنيهات.



