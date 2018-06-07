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تعاون جديد بين ميريام فارس وإيهاب عبدالعظيم

الخميس 07/يونيو/2018 - 05:51 م
تعاون جديد بين ميريام فارس وإيهاب عبدالعظيم
ميريام فارس
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الفجر الفني
 
كشف الشاعر إيهاب عبد العظيم عن تعاونه الأول مع النجمة ميريام فارس في أغنية جديدة ضمن ألبومها الجديد الذي انتهت من اختيار جميع أغانيه،تمهيدا لطرحه في الفترة المقبلة. 

وتابع "إيهاب": "سعدت بالتعاون الأول مع النجمة "ميريام"، ونقدم بالأغنية شكل جديد يدعو للتفاؤل والحب، وهي من كلماتي وألحان علاء الراوي، ولم يتم الاستقرار على توزيعها حتى الآن". 

يذكر أن عبدالعظيم كتب لعدد من نجوم الغناء في الوطن العربي منهم عاصي الحلاني، نوال الزغبي، ‏دياب، رويدا عطية، مروة نصر، ومحمد المجذوب
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