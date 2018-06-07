مقتل 10 أشخاص جراء تحطم طائرة في كينيا





أعلن مسؤول حكومي كبير في كينيا، اليوم الخميس، أن ثمانية ركاب وطيارا ومساعده لقوا مصرعهم عندما تحطمت طائرة أثناء قيامها برحلة داخلية إلى العاصمة نيروبي، في وقت متأخر يوم الثلاثاء.





فقدت الطائرة التي تشغلها شركة "فلاي ساكس" المحلية، وهي من طراز "سيسنا كارافان"، الاتصال مع برج المراقبة قبل دقائق من الموعد المحدد لهبوطها في مطار جومو كينياتا الدولي، قادمة من كيتالي وهي بلدة زراعية غربي البلاد، بحسب "رويترز".





وصرح بول مارينجا، الأمين العام لوزارة النقل في كينيا، أن فرق البحث الجوي رصدت حطام الطائرة ذات المحرك الواحد على جرف عند قمة جبل أبيردار رانج وسط كينيا.





وقال في مؤتمر صحفي "تم إرسال فريق بري من المتخصصين العسكريين في عمليات الإنقاذ الجبلية إلى الموقع"، مشيرا إلى أن حطام الطائرة رصد على منطقة غابات كثيفة على الجبل.





وأضاف مارينجا في مؤتمر صحفي ثان أن فريق البحث وصل إلى الموقع بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي وتحقق من مقتل كل من كانوا على متن الطائرة.





​وأوضح "لا يوجد ناجون. تم إبلاغ أسر الركاب والطاقم"، مؤكدا أن السلطات فتحت تحقيقا في الحادث.



