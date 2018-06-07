المكسيك تواجه أول عاصفة فى موسم الأعاصير بالهادى

أصبحت "أليتا" أول عاصفة استوائية بموسم الأعاصير لعام 2018 فى منطقة جنوب الهادى، والتى تشكّلت جنوب المكسيك صباح اليوم.





ويتوقع الخبراء أن تشتد قوة العاصفة التى تبلغ قوتها 45 ميلاً فى الساعة، إلى إعصار جنوب شبه جزيرة باجا فى المكسيك خلال اليومين المقبلين.

وأوضح المركز القومى للأعاصير فى أمريكا، أنّ الإعصار الاستوائى كان مركزه 350 ميلاً جنوب غرب مانزانيلو بالمكسيك، صباح الأربعاء، لتصبح أول عاصفة مدارية فى المحيط الهادى منذ بداية موسم الأعاصير 1 يونيه، وفقاً لصحيفة "ديلى اكسبريس".