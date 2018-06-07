الأحد.. مؤتمر لـ'الحركة المدنية' لبيان موقفها من الاعتداء على إفطارها السنوي

أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية، عن عقد مؤتمر صحفي ظهر الأحد المقبل، بمقر حزب الكرامة؛ لبيان موقف الحركة، ودعوة أعضائها وضيوفها إلى إفطار جماعي يوم الثلاثاء، عوضًا عن الإفطار الذي تم تخريبه، الثلاثاء الماضي، يعد هجوم مجهولين عليهم، مما أدى إلى إصابة عدد منهم وتدمير النادي السويسري.









كما أعلنت الحركة في بيان لها، اليوم، عن أنها في حالة انعقاد مستمر لمتابعة التطورات.









وأكدت الحركة في بيانها، أن الاعتداء على حفل إفطارها كان "مُدبر"، لفض تجمع سلمي لشخصيات وطنية من مختلف التيارات، اجتمعت في مناسبة اجتماعية، وهو ما أسفر عن إصابة فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بإصابات بالغة في رأسه، كما لحقت إصابات أخرى بقيادات الحركة، وتم تخريب حفل إفطارها وترويع ضيوفها.