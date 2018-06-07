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"الجندي": آية "اطيعوا الله والرسول" فُهمت خطأ بسبب فيلم (فيديو)

الخميس 07/يونيو/2018 - 05:52 م
الجندي: آية اطيعوا الله والرسول فُهمت خطأ بسبب فيلم (فيديو)
الشيخ خالد الجندى - أرشيفية
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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن قول الله تعالى: "واطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منك"، تعتبر أكثر آية مظلومة فى القرآن، موضحا: "اتقالت فى فيلم، على لسان راجل مطيباتى، مع العمدة، الآية اتفهمت خطأ".

وأضاف "الجندي"، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع عل فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "كلمة ولي الأمر فضفاضة، وليس لهم طاعة مطلقة، خاصة إذا كانت فيما يتعلق بمعصية الله، فولي الأمر الآن أصبح القانون، فى ظل الدول".

واستكمل: "زمان كان كل حاكم حر فى شعبه، لكن الآن القانون وضع حد وتنظيم بين الشعب والحاكم، ولازم المشايخ يبقوا فاهمين فقه ما قبل الدولة وفقه ما بعد الدولة".
المزيد عن: داعية إسلامي خالد الجندي تفسيرات القرآن اطيعوا الله والرسول أخبار مصر
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