"الجندي": آية "اطيعوا الله والرسول" فُهمت خطأ بسبب فيلم (فيديو)
الخميس 07/يونيو/2018 - 05:52 م
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن قول الله تعالى: "واطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منك"، تعتبر أكثر آية مظلومة فى القرآن، موضحا: "اتقالت فى فيلم، على لسان راجل مطيباتى، مع العمدة، الآية اتفهمت خطأ".
وأضاف "الجندي"، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع عل فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "كلمة ولي الأمر فضفاضة، وليس لهم طاعة مطلقة، خاصة إذا كانت فيما يتعلق بمعصية الله، فولي الأمر الآن أصبح القانون، فى ظل الدول".
واستكمل: "زمان كان كل حاكم حر فى شعبه، لكن الآن القانون وضع حد وتنظيم بين الشعب والحاكم، ولازم المشايخ يبقوا فاهمين فقه ما قبل الدولة وفقه ما بعد الدولة".
المزيد عن: داعية إسلامي خالد الجندي تفسيرات القرآن اطيعوا الله والرسول أخبار مصر