"الجندي": آية "اطيعوا الله والرسول" فُهمت خطأ بسبب فيلم (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن قول الله تعالى: "واطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منك"، تعتبر أكثر آية مظلومة فى القرآن، موضحا: "اتقالت فى فيلم، على لسان راجل مطيباتى، مع العمدة، الآية اتفهمت خطأ".





وأضاف "الجندي"، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع عل فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "كلمة ولي الأمر فضفاضة، وليس لهم طاعة مطلقة، خاصة إذا كانت فيما يتعلق بمعصية الله، فولي الأمر الآن أصبح القانون، فى ظل الدول".



