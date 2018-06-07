وزير الداخلية الإيراني يعلق على مقتل أفراد من حرس الحدود





علق وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، اليوم الخميس، على مقتل اثنين من أفراد حرس الحدود الإيراني.





وقال عبد الرضا رحماني فضلي، إن حادثة مقتل اثنين من حرس الحدود الغياري على حدود مدينة سردشت غربي البلاد، تؤكد "ضرورة يقظة جميع أبناء الشعب حيال المؤامرات والفتن المثيرة للفرقة لأعداء الشعب الايراني ولاسيما أبناء مناطق غربي البلاد".





وأوضح رحماني، في رسالة إلى قائد قوى الأمن الداخلي، أنه بات جليا للجميع "أن تنمية واستقرار وأمن مناطق غربي البلاد أضحى أكبر مخاوف وهواجس أدوات وعملاء نظام السلطة والاستكبار.





وكان اثنان من أفراد حرس الحدود الإيراني، قد قتلا خلال اشتباك مسلح وقع مساء الثلاثاء مع عدد من الإرهابيين.



