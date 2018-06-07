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شابة تصنع مستحضرات التجميل: "المنتوجات الطبيعية أكثر فائدة من الأدوية" (فيديو و صور)‎

الخميس 07/يونيو/2018 - 05:31 م
شابة تصنع مستحضرات التجميل: المنتوجات الطبيعية أكثر فائدة من الأدوية (فيديو و صور)‎
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مروى الجلاصي
 


لعل صناعة مستحضرات التجميل عن طريق المواد الطبيعية، أصبح رائجا بالعالم لما تحمله هذه المواد من فوائد.


و كغيرها من الدول، أصبحت تونس تحاول شيئا فشيئا تصنيع مستحضرات طبيعية عن طريق شركات مختصة بهذا المجال.


و قد إتلقت "الفجر" بنادرة الغربي، الشابة التونسية التي تخصصت في تصنيع مستحضرات التجميل من خلال مختلف عناصر الطبيعة.


نادرة التي كانت دراستها بين تونس و فرنسا، قالت بأنها تعتمد على مواد طبيعية مائة بالمائة لتخرج منها عدة منتوجات كالكريمات و الصابونة و غيرها.


الشابة التي أكدت بأنها إجتهدت بهذا المجال لمدى ولعها الشديد به، لا تملك حاليا محلا خاصا بها و إنما هي فقط لديها مخبرها المنزلي الذي تصنع به لتبيع بعد ذلك عن طريق الإنترنت.

شابة تصنع مستحضرات التجميل: "المنتوجات الطبيعية أكثر فائدة من الأدوية" (فيديو و صور)‎
شابة تصنع مستحضرات التجميل: "المنتوجات الطبيعية أكثر فائدة من الأدوية" (فيديو و صور)‎
شابة تصنع مستحضرات التجميل: "المنتوجات الطبيعية أكثر فائدة من الأدوية" (فيديو و صور)‎
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