شابة تصنع مستحضرات التجميل: "المنتوجات الطبيعية أكثر فائدة من الأدوية" (فيديو و صور)‎





لعل صناعة مستحضرات التجميل عن طريق المواد الطبيعية، أصبح رائجا بالعالم لما تحمله هذه المواد من فوائد.





و كغيرها من الدول، أصبحت تونس تحاول شيئا فشيئا تصنيع مستحضرات طبيعية عن طريق شركات مختصة بهذا المجال.





و قد إتلقت "الفجر" بنادرة الغربي، الشابة التونسية التي تخصصت في تصنيع مستحضرات التجميل من خلال مختلف عناصر الطبيعة.





نادرة التي كانت دراستها بين تونس و فرنسا، قالت بأنها تعتمد على مواد طبيعية مائة بالمائة لتخرج منها عدة منتوجات كالكريمات و الصابونة و غيرها.





الشابة التي أكدت بأنها إجتهدت بهذا المجال لمدى ولعها الشديد به، لا تملك حاليا محلا خاصا بها و إنما هي فقط لديها مخبرها المنزلي الذي تصنع به لتبيع بعد ذلك عن طريق الإنترنت.