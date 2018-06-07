ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

قبيل المونديال.. "نسور قرطاج" يتراجعون عالميا و يحافظون على الصدارة إفريقيا و عربيا‎

الخميس 07/يونيو/2018 - 05:48 م
قبيل المونديال.. نسور قرطاج يتراجعون عالميا و يحافظون على الصدارة إفريقيا و عربيا‎
طباعة
مروى الجلاصي
 
نشرت الفيفا صباح اليوم الخميس 07 جوان 2018، التصنيف الشهري للمنتخبات الخاص بشهر جوان والذي جاء فيه المنتخب التونسي في المرتبة 21 عالميا، مع المحافظة على الصدارة الإفريقية و العربية.

و بذلك، يتراجع تصنيف "نسور قرطاج" بسبع مراتب عن التصنيف الأخير، الذي شهد مرتبة لم يسبق للكرة التونسية أن بلغتها وهي المرتبة ال 14 عالميا.

و للإشارة، فإن هذا التصنيف جاء إثر تعادل المنتخب الوطني مع كل من البرتغال و تركيا.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
بعد تقديم استقالتها.. هل يجدد الرئيس السيسي الثقة في حكومة "إسماعيل"
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
إنجلترا - أساسي
x
21:00
كوستاريكا - أساسي
البرتغال - أساسي
x
21:15
الجزائر - أساسي
أيسلندا - أساسي
x
22:00
غانا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/7/2018 6:00:00 PM