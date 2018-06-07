قبيل المونديال.. "نسور قرطاج" يتراجعون عالميا و يحافظون على الصدارة إفريقيا و عربيا‎

نشرت الفيفا صباح اليوم الخميس 07 جوان 2018، التصنيف الشهري للمنتخبات الخاص بشهر جوان والذي جاء فيه المنتخب التونسي في المرتبة 21 عالميا، مع المحافظة على الصدارة الإفريقية و العربية.





و بذلك، يتراجع تصنيف "نسور قرطاج" بسبع مراتب عن التصنيف الأخير، الذي شهد مرتبة لم يسبق للكرة التونسية أن بلغتها وهي المرتبة ال 14 عالميا.





و للإشارة، فإن هذا التصنيف جاء إثر تعادل المنتخب الوطني مع كل من البرتغال و تركيا.



