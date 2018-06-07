"معلومات الوزراء": لا أحد يستطيع اختراق أسئلة امتحانات الثانوية العامة

أكد مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن ما يتداول على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن "نماذج مسربة للأسئلة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة"، وذلك قبل بدء امتحان كل مادة، هو ابتزاز للطلاب وأولياء الأمور للإضرار بمصالحهم، وأن تلك الامتحانات غير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة، حسبما أفادت وزارة التربية والتعليم لـ"المركز".





وقالت الوزارة، حسب بيان صادر عن "مركز المعلومات"، إن أسئلة امتحانات الثانوية العامة تم وضعها في سرية تامة وعلى أقصى درجة من التأمين، ولا أحد يستطيع الإطلاع عليها أو اختراقها.





وشددت الوزارة على أن فريق مكافحة الغش مستمر في رصد وتتبع صفحات الغش التي تروج لعملية الغش خلال سير لجان الامتحانات، وأن الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية تقوم على الفور بغلق أي صفحة تظهر خلال أداء الامتحانات، معلنة إغلاق 10 صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"واتس آب"، مناشدة الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الصفحات المزيفة.





وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، للتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة "0227963273".



