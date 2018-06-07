محافظ الشرقية يلتقي بأعضاء البرلمان لحل مشاكل المواطنين

استقبل اليوم الخميس، اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، عدداً من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة وهم النائب ( محمود زايد – محمد حبيب – أحمد فؤاد أباظة – عبدالله لاشين – علاء عبد النبي – وجيه أباظة – خالد العراقي – عصام أبو المجد – محمد الزاهد – لطفي شحاتة – عبير تقبيه – رائف تمراز – محمد كلوب – خالد مشهور ).





وذلك لاستعراض وحل مشاكل المواطنين بدوائرهم المختلفة ولمتابعة نسب تنفيذ المشروعات الخدمية المقامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة لدفع عجلة العمل والتأكيد على ضرورة الإلتزام بالمواعيد المحددة للإنتهاء من تنفيذ المشروعات ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.



