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برزنتيشن تكشف حقيقة تشفير الدوري المصري

الخميس 07/يونيو/2018 - 05:39 م
برزنتيشن تكشف حقيقة تشفير الدوري المصري
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الفجر الرياضي
 

قال عمرو وهبي، نائب رئيس شركة برزنتيشن، إنه ليس هناك أي نية لتشفير الدوري المصري في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الشركة لديها أفكار كثيرة لزيادة الموارد المالية من وراء بث الدوري.

 

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "تكلفة التشفير مرتفعة للغاية وقد تتخطى مكاسب الدوري من البث".

 

وأردف: "وضعنا خطط ومناقشة لتكلفة التشفير والأمر غير مجدي ومكلف بشكل كبير للغاية، هل يعقل أن نطرح ديكودر خاص بالدوري مقابل 400 جنيه غير الاشتراك".

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