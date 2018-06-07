ميسي: الأرجنتين قادرة على التتويج بمونديال روسيا

أعرب اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن ثقته الكاملة في حظوظ منتخب بلاده في المونديال القادم، وأكد أن الفريق يمتلك لاعبين قادرين على التنافس مع أي فريق.





وقال ميسي في مقابلة نشرتها اليوم الخميس صحيفة "موندو" الإسبانية: "أفضل شيء هو التعامل بمنطق مباراة بمباراة وعدم التفكير في الغد بل في اليوم الحاضر، في البداية يجب أن نفكر في إيسلندا، في المباراة الأولى، لأن البداية تكون دائما مهمة، يجب أن نبدأ بالفوز".





وثمن ميسي الثقة التي وضعتها فيه جماهير بلاده وأنصار نادي برشلونة الإسباني للفوز بالمونديال، حيث قال: "رغبة الكثير من الناس في رؤيتي أرفع كأس العالم أمر يملؤني بالفخر، أتلقى من كل مكان هذه الرغبة وهذا التشجيع، إنه أمر رائع ومثير، الرغبة في رؤيتي بطلا للعالم من البعض الذي هم ليسوا أنصارا للمنتخب الأرجنتيني يعني أنهم يولون نجاحي أولوية قبل نجاح منتخباتهم".





وأضاف: "هذا أمر رائع للغاية، اتمنى أن أتمكن من إسعادهم وأن أفوز من أجلهم بالمونديال".





واعترف ميسي أن خسارة الأرجنتين أمام ألمانيا صفر/ 1 في نهائي المونديال الماضي كانت بمثابة ضربة قوية للغاية.





واستطرد قائلا: "كان موقفا صعبا بالنسبة لنا لأننا كنا قربيين للغاية من رفع الكأس، كنا نستحق الفوز بتلك المباراة نظرا للطريقة التي سارت بها كل الأمور".





واعترف ميسي أيضا أنه كان من الصعب عليه تقبل هزيمة الأرجنتين 1 / 6 أمام إسبانيا في المباراة الودية التي جمعت بين البلدين في مارس الماضي، رغم أنه لم يشارك في اللقاء.





وأكمل قائد المنتخب الأرجنتيني قائلا: "الضربة أمام إسبانيا كانت قوية للغاية أيضا لأننا كنا قد قدمنا لتونا مباراة كبيرة أمام إيطاليا، الهزيمة أمام إسبانيا بهذه الطريقة تسببت في شعورنا بالإحباط قليلا".





وفيما يتعلق بمشواره مع ناديه برشلونة الإسباني، أكد ميسي أن بطولة دوري أبطال اوروبا لا تزال إنجازا ينتظر التحقق بعد سقوط النادي الكتالوني في دور الثمانية للبطولة خلال ثلاث سنوات متتالية.





وأكمل ميسي قائلا: "هذا لا يمكن أن يحدث مرة أخرى، بسبب بعض التفاصيل وأشياء أخرى أقصينا أمام فرق من الناحية البديهية ليست أفضل منا، هذا لا يزال يحدث معنا، سنحاول ألا يحدث مرة أخرى".





ويرى ميسي أن بطولة دوري أبطال أوروبا تصلح لكي تكون على رأس أولويات النادي الكتالوني.





وتابع النجم الأرجنتيني قائلا: "نحن أول من نرغب في كسر حاجز دور الثمانية لأنه لا يمكننا أن نبقى لعام أخر بدون تحقيق دوري أبطال اوروبا لنظرا للقيمة التي يمثلها هذا النادي".





وأشاد مهاجم برشلونة بمدربه الإسباني ارنستو فالفيردي، وقال: "إنه شخص شفاف للغاية وبسيط ويتحدث كثيرا مع اللاعبين ويقترب منهم".





واختتم ميسي قائلا: "إنه صادق جدا عندما يتحدث إليك وعندما يقول أي شيء، ليس لديه مشكلة في إبلاغك بأي أمر، هذا أفضل ما لديه، إنه شخص جيد وصادق".



